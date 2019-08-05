В Польше задержали около 20 россиян за драку, сообщили СМИ

Около 20 граждан России кавказского происхождения задержаны в Кракове за драку с местными футбольными хулиганами, сообщает радиостанция RMF FM.

"Операция полиции в Кракове у торгового центра на проспекте Мира. Сотрудники правоохранительных органов задержали 20 человек. Это граждане России, родом с Кавказа", — говорится в сообщении.

Из информации радиостанции следует, что вблизи торгового центра М1 в Кракове "граждане России в основном чеченского происхождения подрались с футбольными хулиганами — болельщиками местного клуба "Краковия".

Радиостанция утверждает, что при себе у задержанных найдено оружие, другие опасные предметы и наркотики, а причиной драки называет конфликт из-за торговли на рынках города.