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В Польше задержали около 20 россиян за драку, сообщили СМИ 

РИА Новости + ещё 1 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Около 20 граждан России кавказского происхождения задержаны в Кракове за драку с местными футбольными хулиганами, сообщает радиостанция RMF FM.
"Операция полиции в Кракове у торгового центра на проспекте Мира. Сотрудники правоохранительных органов задержали 20 человек. Это граждане России, родом с Кавказа", — говорится в сообщении.
Из информации радиостанции следует, что вблизи торгового центра М1 в Кракове "граждане России в основном чеченского происхождения подрались с футбольными хулиганами — болельщиками местного клуба "Краковия".
Радиостанция утверждает, что при себе у задержанных найдено оружие, другие опасные предметы и наркотики, а причиной драки называет конфликт из-за торговли на рынках города.
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Происшествия , МВД , Краков , Польша
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