Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Коми девочка погибла после нападения волка 

ТАСС + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Тело 15-летней девочки со следами укусов волка найдено в поселке Едва Удорского района Республики Коми. Возбуждено уголовное дело о халатности, сообщило в понедельник управление Следственного комитета по региону.
"В Удорском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетней в результате нападения волка. Вечером 4 августа на улице поселка Едва обнаружено тело местной жительницы 2004 года рождения со следами укусов дикого животного. По предварительным данным, девочка стала жертвой нападения волка", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Дело возбуждено по статье о халатности (293 УК РФ). "В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления по обеспечению безопасности жителей поселка и должностных лиц Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, на которых возложено принятие решений о регулировании численности волков. В настоящее время в рамках уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные необходимые следственные и процессуальные действия", — добавили в ведомстве.
ТАСС: последние новости
Источник: жилые дома пострадали от взрывов на территории красноярской воинской части Следователи оценят действия сотрудников яхт-клуба в Севастополе, где утонули спортсменки Ежедневно 9 воздушных бортов МЧС и Минобороны помогают тушить пожары в Иркутской области
Комментарии
Происшествия , Криминал , СКР , Минприроды , Республика Коми
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У нас люди гибнут»: Зеленский назвал дату встречи с Путиным372
Сбившему трех человек депутату отменили приговор1
В российской воинской части произошел взрыв19
Провоцировали беспорядки: Захарова ответила США и ФРГ193
«Проклятие Кеннеди» продолжает убивать16
Видео
00:49
Пугачева показала «звездный балкончик»
Шоу-бизнес
12:39
Могильщики ДРСМД: что ответит Россия
Политика Армия
00:34
Аномальные холода идут в Москву
Погода Новости Москвы
00:24
Пожар на крыше «Сапсана» попал на видео
Происшествия
01:02
В российской воинской части произошел взрыв
Происшествия
00:27
Огненный ад: Названа причина пожаров в Сибири
Пожары Общество
02:51
Провоцировали беспорядки: Захарова ответила США и ФРГ
В мире Политика
02:12
Улучшить ПРО: у НАТО проблемы
Армия Оружие
00:34
Россия испытывает особо секретный спутник
Технологии Наука и техника
00:44
США решили отговорить Турцию от вторжения в Сирию
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение