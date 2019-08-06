Мужа российской чиновницы поймали на незаконном обогащении

Нижегородской области супруга сотрудницы Росреестра обязали передать в собственность государства жилье, купленное на «серые» средства. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Мужчина не смог указать источник происхождения денег, использованных для финансирования сделки по приобретению недвижимости, и лишился квартиры стоимостью более 4 миллионов рублей. Тот факт, что сумма сделки, заключенной еще в 2016 году, превысила общий доход государственной служащей и ее супруга за три последних года, был установлен в ходе антикоррупционной проверки.

«В результате проверки опровергнуты доводы о законности источников средств на приобретение квартиры», — отмечается в сообщении прокуратуры.

Надзорное ведомство подало в суд исковое заявление об обращении недвижимости в доход государства. Суд согласился с доводами прокуратуры и приказал изъять жилье.

«В настоящее время судебное решение исполнено, квартира передана государству», — резюмируют в прокуратуре.