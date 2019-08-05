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В Киргизии нашли тело пропавшего российского альпиниста 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Киргизии нашли тело российского альпиниста, который ранее пропал в горах республики, сообщили в МЧС страны.
"Были привлечены альпинисты одной из туристических компаний. Тело нашли на высоте 6200 метров и спустили в первый лагерь (4400 метров). Сегодня в 9.00 (6.00 мск) начался спуск тела в базовый лагерь, который находится на высоте 3800 метров", — приводит Sputnik Киргизия сообщение МЧС.
По данным агентства, 27 июля 45-летний россиянин спускался с пика Ленина (7134 метра) и на высоте примерно 5000 метров связался с турфирмой "Горы Азии". После этого на связь он больше не выходил.
Высота пика Ленина — 7134 метра, это одна из самых популярных у альпинистов вершин Центральной Азии. Ежегодно на пик Ленина совершается несколько десятков восхождений.
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Происшествия , МЧС , ИА Sputnik , Кыргызстан
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