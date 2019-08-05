Трое петербуржцев пропали при восхождении на Эльбрус

Трое петербуржцев отправились на Эльбрус. Молодые люди собирались совершить восхождение и пропали. Связи с ними не было несколько суток. Родственники успели заявить в полицию. В понедельник туристы вышли на связь.

правоохранительные органы 4 августа обратилась жительница поселка Белоостров, сообщил портал «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу. Женщина уверяла, что ее сын вместе со своей девушкой и приятелем пропали.

Последний раз они связывались с родственниками 2 августа, а потом близкие перестали получать от путешественников сообщения.

По данным ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, туристическая группа не проходила у них регистрацию. Поисками людей никто не занимался.

Источник в правоохранительных органах уточнил порталу 78.ru, что родители просили правоохранительные органы установить местонахождение сына.

В понедельник мама Константина Балахнина, одного из туристов, рассказала, что утром разговаривала с сыном по телефону. Оказалось, с петербуржцами все в порядке.