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Трое петербуржцев пропали при восхождении на Эльбрус 

360tv.ru + ещё 1 52 минуты назад
Фото: ТАСС
Трое петербуржцев отправились на Эльбрус. Молодые люди собирались совершить восхождение и пропали. Связи с ними не было несколько суток. Родственники успели заявить в полицию. В понедельник туристы вышли на связь.
В правоохранительные органы 4 августа обратилась жительница поселка Белоостров, сообщил портал «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу. Женщина уверяла, что ее сын вместе со своей девушкой и приятелем пропали.
Последний раз они связывались с родственниками 2 августа, а потом близкие перестали получать от путешественников сообщения.
По данным ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, туристическая группа не проходила у них регистрацию. Поисками людей никто не занимался.
Источник в правоохранительных органах уточнил порталу 78.ru, что родители просили правоохранительные органы установить местонахождение сына.
В понедельник мама Константина Балахнина, одного из туристов, рассказала, что утром разговаривала с сыном по телефону. Оказалось, с петербуржцами все в порядке.
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Происшествия , МВД
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