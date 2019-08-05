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Жителя Приангарья обвинили в поджоге леса 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Суд в Иркутской области признал виновным местного жителя в поджоге леса и приговорил его к обязательным работам, сообщает ГУМВД региона.
Боханский районный суд признал 18-летнего жителя села Середкино, виновным в поджоге леса. Указывается, что, находясь 26 апреля недалеко от деревни Нововоскресенка, молодой человек закурил сигарету и выбросил непотушенный окурок в сухую траву. В результате возник пожар, который уничтожил более 8 гектаров березового леса. Специалисты оценили ущерб в сумму, превышающую 60 тысяч рублей.
В рамках уголовного дела была собрана достаточная доказательственная база, свидетельствующая о виновности местного жителя в повреждение лесных насаждений с причинением ущерба в результате неосторожного обращения с огнем, сообщили в ГУМВД региона.
Суд назначил наказание в виде 150 часов обязательных работ.
"Также суд обязал подсудимого возместить оставшийся ущерб", — говорится в сообщении.
Отмечается, что суд принял во внимание добровольное возмещение материального ущерба в размере 25 тысяч рублей и активное сотрудничество со следствием.
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Происшествия , МВД , Иркутская Область
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