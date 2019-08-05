Волонтер штаба Соболь Сергей Фомин стал подозреваемым по делу о беспорядках в Москве

Координатор «ОВД-Инфо» Алла Фролова сказала, что Фомина привезли в суд, в понедельник ему будет избрана мера пресечения, передает «Медиазона».

Между тем Пресненский районный суд Москвы арестовал еще двух фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — Даниила Конона и Владислава Барабанова, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Напомним, провокационные действия радикальной оппозиции привели к беспорядкам в Москве 27 июля. Участники незаконной акции прорвали оцепление, перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ. По итогам было возбуждено несколько уголовных дел.

31 июля блогер Илиас Меркури в своем Twitter опубликовал видео с фрагментами несанкционированного митинга 27 июля, на котором показано, как действия участников пытается координировать некий человек в красных шортах — предположительно, Фомин.

Меркури сообщил, что действия толпы регулировались, прорывы оцеплений были организованными. По его словам, один из таких провокаторов — вероятно, Фомин, — прикрывался от задержания при помощи чужого грудного ребенка.

Массовые беспорядки в Москве имели конкретных координаторов, которые регулировали движение толпы и организовывали прорывы оцеплений. Один из таких прикрывался от задержания при помощи ЧУЖОГО ГРУДНОГО РЕБЕНКА. pic.twitter.com/s6QJH7SZQx

— Илиас Меркури (@imerkouri) July 31, 2019