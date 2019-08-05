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Волонтер штаба Соболь Сергей Фомин стал подозреваемым по делу о беспорядках в Москве 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Сергей Фомин, сборщик подписей штаба Любови Соболь, перешел из статуса свидетеля в статус подозреваемого по делу о массовых беспорядках во время несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля.
Координатор «ОВД-Инфо» Алла Фролова сказала, что Фомина привезли в суд, в понедельник ему будет избрана мера пресечения, передает «Медиазона».
Между тем Пресненский районный суд Москвы арестовал еще двух фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — Даниила Конона и Владислава Барабанова, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
Напомним, провокационные действия радикальной оппозиции привели к беспорядкам в Москве 27 июля. Участники незаконной акции прорвали оцепление, перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ. По итогам было возбуждено несколько уголовных дел.
31 июля блогер Илиас Меркури в своем Twitter опубликовал видео с фрагментами несанкционированного митинга 27 июля, на котором показано, как действия участников пытается координировать некий человек в красных шортах — предположительно, Фомин.
Меркури сообщил, что действия толпы регулировались, прорывы оцеплений были организованными. По его словам, один из таких провокаторов — вероятно, Фомин, — прикрывался от задержания при помощи чужого грудного ребенка.
Массовые беспорядки в Москве имели конкретных координаторов, которые регулировали движение толпы и организовывали прорывы оцеплений. Один из таких прикрывался от задержания при помощи ЧУЖОГО ГРУДНОГО РЕБЕНКА. pic.twitter.com/s6QJH7SZQx
— Илиас Меркури (@imerkouri) July 31, 2019
Отметим, что использование детей в качестве щита во время последних несанкционированных митингов было замечено не единожды. Так, накануне журналист Олег Лурье разоблачил одного из провокаторов на акции 3 августа. По его информации, «отец с коляской», провоцировавший силовиков, является охранником блогера Алексея Навального. Журналист отметил, что ранее этот мужчина, неизменно появляющийся на публике в джинсовой рубашке, участвовал и в других провокациях.
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Происшествия , Алла Фролова , Сергей Фомин , Алексей Навальный , Олег Лурье , Любовь Соболь , Эхо Москвы , Москва
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