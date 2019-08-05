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В Саратове пропал курсант института войск национальной гвардии 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Правоохранительные органы разыскивают курсанта Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии РФ Максима Соловьева, который пропал в центре Саратова неделю назад, сообщило в понедельник областное СУСК.
По версии следствия, 20-летний уроженец Волгограда Максим Соловьев, который обучался на третьем курсе Саратовского военного института, в ученическом отпуске жил вне казармы в квартире в центре Саратова, откуда утром 28 июля ушел в магазин военной фурнитуры "Фуражка", но по пути исчез.
"При этом накануне (исчезновения) он строил текущие планы, намеревался после посещения магазина присоединиться к однокурсникам для совместного посещения сборов по месту службы. Однако с указанной даты о месте его нахождения ни родственникам, ни друзьям ничего не известно. Его мобильный телефон с 28 июля отключен", — говорится в сообщении.
Правоохранительные органы устанавливают местонахождение курсанта. На вид ему 20-22 года, славянской внешности, темно-русые коротко стриженные волосы, выступающие уши, на щеках оспины. Соловьев был одет в черные джинсы, футболку, при себе имел черный рюкзак, в котором, предположительно, лежала военная форма. При себе у курсанта мог быть паспорт и телефон iPhone-6.
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Происшествия , Максим Соловьев , Росгвардия , СКР , МВД , Волгоград , Саратов
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