В Саратове пропал курсант института войск национальной гвардии

По версии следствия, 20-летний уроженец Волгограда Максим Соловьев, который обучался на третьем курсе Саратовского военного института, в ученическом отпуске жил вне казармы в квартире в центре Саратова, откуда утром 28 июля ушел в магазин военной фурнитуры "Фуражка", но по пути исчез.

"При этом накануне (исчезновения) он строил текущие планы, намеревался после посещения магазина присоединиться к однокурсникам для совместного посещения сборов по месту службы. Однако с указанной даты о месте его нахождения ни родственникам, ни друзьям ничего не известно. Его мобильный телефон с 28 июля отключен", — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы устанавливают местонахождение курсанта. На вид ему 20-22 года, славянской внешности, темно-русые коротко стриженные волосы, выступающие уши, на щеках оспины. Соловьев был одет в черные джинсы, футболку, при себе имел черный рюкзак, в котором, предположительно, лежала военная форма. При себе у курсанта мог быть паспорт и телефон iPhone-6.