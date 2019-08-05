На Урале женщина обвинила врачей в смерти новорожденной дочери

В Челябинской области молодая мать обвинила врачей в том, что из-за них погибла ее новорожденная дочь.

28-летняя Анастасия Загородская из поселка Совхозный Катав-Ивановского района наблюдалась у врачей в городе Юрюзань, передает 74.ru. Эта беременность была для нее третьей — у Анастасии уже есть сын и дочь. Первые две беременности проходили без осложнений, но когда молодая женщина пришла на УЗИ во время третьей, ей сказали, что плацента расположена низко.

А потом, на 27-й неделе, я попала с кровотечением в районную больницу, которая находится в Катав-Ивановске. Это было 21 июня. Я пролечилась, но вскоре снова оказалась на больничной койке, — сообщила она.

По словам Анастасии, после второго кровотечения ей не назначили УЗИ и она записалась на обследование сама.

На этот раз исследование показало уже полное предлежание плаценты. Срок был 30 недель, — рассказала молодая мать.

По ее мнению, при таких показаниях ей в любом случае должны были делать операцию. В Катав-Ивановске роддом закрыли, и на кесарево пациентку должны были направить в другой город. Как она считает, с такой патологией ее должны были направить, к примеру, в областной перинатальный центр в Челябинск.

Но в выходные, когда я была дома, мне снова стало плохо. В третий раз кровотечение остановить уже не смогли, — вспоминает она.

Анастасию доставили на экстренную операцию в больницу Катав-Ивановска. Около двух часов ночи 21 июля она родила девочку весом 1560 граммов. Роды были преждевременными (31-я неделя). Новорожденную отправили в Златоуст. Насколько известно матери, автомобиль скорой помощи с ребенком прибыл туда около шести утра. Однако малышка скончалась. Как считает Анастасия, трагедия произошла из-за неправильной перевозки.

Насколько я знаю, в машине была только медик, которая держала ребенка на руках, просто завернутого в пеленку и одеяло. По слухам, в скорой не было оборудования для перевозки недоношенных детей. Они везли дочь так, потому что она была жизнеспособна и сама дышала. А если бы у нее были какие-то проблемы, они бы по-другому действовали, — рассказала Анастасия.

С ее слов, медик из Катав-Ивановска заявила, что передала врачам из больницы Златоуста девочку живой. А златоустские медики в объяснительной написали, что младенец поступил к ним уже без признаков жизни: пульса и сердцебиения не было.

Анастасия проконсультировалась с юристом, и тот ей сказал, что в таких случаях новорожденного должны сопровождать несколько врачей, в том числе реаниматолог и неонатолог. К тому же у больниц, к которым прикреплены роддома, должны быть реанимобили с оборудованием для недоношенных. Анастасия убеждена, что спецавтомобиль могли заказать в Усть-Катаве, до которого всего тридцать километров.

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Комментарий врача

В свою очередь 67-летняя Альфия Хайрутдинова, заведующая акушерско-гинекологическим отделением катав-ивановской больницы, заявила, что Анастасия Загородская лежала в стационаре с серьезным диагнозом: у нее было осложнение, которое представляет угрозу для жизни при кровотечении.

В понедельник, 22 июля, она должна была поехать на консультацию в перинатальный центр. Но в выходные женщине захотелось домой, и она ушла из больницы. Я не знаю, что у нее случилось дома, но в ночь с субботы на воскресенье она прибежала в стационар с кровотечением, — сказала гинеколог.

Медик уточнила, что в ту ночь были плохие погодные условия — шторм, град и сильный ветер, поэтому врачи не посчитали возможным транспортировать пациентку в другое медучреждение. В больницу вызвали доктора из Трехгорного и саму Альфию Хайрутдинову, которая на тот момент находилась в отпуске.

По словам гинеколога, операция в целом прошла нормально, хотя роженице пришлось переливать кровь. А у ребенка была асфиксия.

Но он раздышался, мы его поместили в кувез. Так как у нас нет роддома, нет и неонатолога. А ребенку требовалась помощь, и мы его отправили в Златоуст в переносном кувезе, — сказала она.

Как утверждает Хайрутдинова, у таких детей легочная система не готова к самостоятельному дыханию, поэтому они обычно погибают в первый день — живут шесть-двенадцать часов. Она заявила также, что в произошедшем есть и вина матери, так как во время беременности Анастасия якобы курила «как паровоз», а потом и вовсе нарушила больничный режим, уйдя домой на выходные.

При ее диагнозе все очень непредсказуемо. Но если беречься, лежать, не курить, можно было бы дотянуть хотя бы до 34 недель. В это время ребенок более жизнеспособен, — добавила она.

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