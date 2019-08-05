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Пассажиров внепланово севшего в Минводах борта доставили в Сочи 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Резервный самолет авиакомпании "Азимут" доставил в Сочи пассажиров борта, внепланово севшего в Минеральных Водах, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
По его данным, рейс А4 535 Элиста — Сочи в воскресенье вечером совершил посадку в аэропорту Минеральных Вод по техническим причинам, посадка прошла в штатном режиме. На борту находился 81 пассажир. Как ранее сообщал агентству источник, знакомый с ситуацией, лайнер совершил экстренную посадку в Минводах из-за разгерметизации, никто не пострадал.
За пассажирами из Ростова-на-Дону вылетел резервный борт авиакомпании.
"Пассажиры уже благополучно доставлены в Сочи", — сказал собеседник агентства.
Задержка рейса составила около трех часов.
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Происшествия , РИА Новости , Сочи , Элиста
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