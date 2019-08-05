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Во французском ресторане девушка отравилась моющим средством 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: AFP 2019 / Loic Venance
Молодая француженка находится в критическом состоянии после отравления моющим средством, которое ей по ошибке подали в элитном ресторане вместо сока, пишет газета Ouest-France.
Инцидент произошел на прошлой неделе в элитном ресторане отеля La Fontaine aux Bretons в коммуне Порник (департамент Атлантическая Луара), куда 22-летняя девушка пришла поужинать со своими родителями.
Родители рассказали, что когда их дочь выпила предложенную жидкость, ее вырвало веществом, которое обожгло кожу даже сквозь платье. Она была экстренно доставлена в больницу города Нант и введена в состояние искусственной комы.
Как сообщила жандармерия, вещество являлось "промышленным средством для мытья посуды, содержащим едкий натр". Согласно первоначальным данным расследования, емкость с веществом по ошибке поставили в холодильник с прохладительными напитками.
Отец девушки со ссылкой на медиков сообщил, что его дочь "рискует потерять пищевод".
Это не первый случай отравления моющими средствами в ресторанах Франции этим летом. В июне из-за аналогичного инцидента в больницу попала посетительница Pizza Hut в Париже.
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