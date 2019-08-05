Чемпионка мира по кикбоксингу утонула в Севастополе

Шторм в Севастополе унес жизни двух спортсменок. Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу решили искупаться в непогоду и утонули.

О гибели девушек сообщил замначальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты правительства города Владимир Беспалый, которого процитировал «Интерфакс».

Известно, что одной из жертв шторма стала москвичка 1986 года рождения, действующая чемпионка мира по кикбоксингу. Погибла и ее коллега из Мурманска, 27-летняя спортсменка и вице-чемпионка мира.

Девушки пошли купаться, несмотря на предупреждение о штормовой погоде. Несчастный случай произошел 4 августа на территории яхт-клуба. Тела погибших до сих пор не подняты: неблагоприятные погодные условия не позволяют катерам выйти в море.

«По предварительным данным, одна девушка прыгнула с пирса в штормовое море — в волну. Вероятно, ее ударило о пирс, вторая девушка бросилась ее спасать», — добавил Беспалый.