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На Ямале рабочий погиб после того, как его смыло в канализационную трубу 

РИА Новости + ещё 3 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Рабочий погиб в Ямало-Ненецком автономном округе после того, как в ходе ремонта канализационного коллектора отстегнул страховку и попал под поток воды, затянувший его в трубу, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Инцидент, по предварительным данным, произошел утром в субботу в Ноябрьске. Мужчина ремонтировал канализационный коллектор, когда его затянуло в трубу. Тело рабочего спасатели нашли только вечером следующего дня.
"По показаниям очевидцев, мужчина до происшествия работал со страховочным поясом, но в какой-то момент он стал ему мешать, и потерпевший отстегнул его. Хлынувшим потоком воды мужчину затянуло в трубу", — пояснили в ведомстве.
По факту гибели следователи проводят проверку. Они уже осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Местное интернет-издание "Ноябрьск 24" отмечает, что диаметр трубы, в которую затянуло рабочего, не превышал 60 сантиметров. Спасателям пришлось выкапывать ее, так как водолазы не смогли попасть в колодец, чтобы достать тело.
СМИ отмечает, что компания, в которой работал мужчина, зарегистрирована в Туле и выполняла ремонт в Ноябрьске в качестве подрядчика.
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Комментарии
Происшествия , СКР , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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