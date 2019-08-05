На Ямале рабочий погиб после того, как его смыло в канализационную трубу

Инцидент, по предварительным данным, произошел утром в субботу в Ноябрьске. Мужчина ремонтировал канализационный коллектор, когда его затянуло в трубу. Тело рабочего спасатели нашли только вечером следующего дня.

"По показаниям очевидцев, мужчина до происшествия работал со страховочным поясом, но в какой-то момент он стал ему мешать, и потерпевший отстегнул его. Хлынувшим потоком воды мужчину затянуло в трубу", — пояснили в ведомстве.

По факту гибели следователи проводят проверку. Они уже осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Местное интернет-издание "Ноябрьск 24" отмечает, что диаметр трубы, в которую затянуло рабочего, не превышал 60 сантиметров. Спасателям пришлось выкапывать ее, так как водолазы не смогли попасть в колодец, чтобы достать тело.

СМИ отмечает, что компания, в которой работал мужчина, зарегистрирована в Туле и выполняла ремонт в Ноябрьске в качестве подрядчика.