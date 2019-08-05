В Перми умер один из пострадавших при взрыве на пороховом заводе

Один из пострадавших в результате взрыва на пермском пороховом заводе умер, три человека выписаны из больницы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края

"Сегодня три пациента направлены на амбулаторное лечение в поликлинику. Один пациент скончался", — сказали в пресс-службе.

31 июля на пороховом заводе в Перми при детонации специзделия произошел взрыв без последующего горения, пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы с ожогами. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Пермский пороховой завод — одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса. Завод выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам противовоздушной обороны, заряды двигателей для авиационных ракет, порох для стрелкового оружия и другую продукцию.