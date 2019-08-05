Спасателя, пропавшего во время тушения лесного пожара в Эвенкийском районе Красноярского края, нашёлся живым. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу Богучанского района региона.
«Пожарный нашёлся. Он просто не сообщил о своём местонахождении и находился в одном из населённых пунктов района», — заявили в диспетчерской службе.
Ранее в Эвенкийском районе на территории Байкитского лесничества пропал пожарный.
URA.RU передавало, что в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировали 12 очагов природных пожаров на общей площади 649 га.