В Красноярском крае нашли пропавшего пожарного

Спасателя, пропавшего во время тушения лесного пожара в Эвенкийском районе Красноярского края , нашёлся живым. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу Богучанского района региона.

«Пожарный нашёлся. Он просто не сообщил о своём местонахождении и находился в одном из населённых пунктов района», — заявили в диспетчерской службе.

Ранее в Эвенкийском районе на территории Байкитского лесничества пропал пожарный.

URA.RU передавало, что в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировали 12 очагов природных пожаров на общей площади 649 га.