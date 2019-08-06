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На Ямале ищут пенсионерку, ушедшую за грибами неделю назад 

РИА Новости + ещё 2 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Более 60 человек участвуют в поисках 83-летней пенсионерки из Лабытнанги (ЯНАО), которая неделю назад ушла за грибами и не вернулась, сообщает во вторник региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.
Ведомство уточняет, что 83-летняя Нина Калугина ушла в лес 31 июля, а сообщение о пропаже поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу 3 августа, после чего отряд спасателей из Салехарда приступил к поиску пенсионерки. В операции, как отмечается, участвуют представители "Ямалспаса", сотрудники федеральной службы исполнения наказаний, а также родственники пропавшей и неравнодушные жители города.
"Всего задействовано более 60 человек. Во время поисковых работ используется квадрокоптер", — заявили в департаменте, подчеркнув, что местонахождение пожилой женщины неизвестно.
Как поясняет окружная газета "Красный Север", позднее обращение о пропаже в ЕДДС связано с тем, что изначально пенсионерку пытались найти полицейские, после чего было решено задействовать спасательный отряд.
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Происшествия , Общество , ФСИН , Лабытнанги , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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