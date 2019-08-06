На Ямале ищут пенсионерку, ушедшую за грибами неделю назад

Более 60 человек участвуют в поисках 83-летней пенсионерки из Лабытнанги ЯНАО ), которая неделю назад ушла за грибами и не вернулась, сообщает во вторник региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

Ведомство уточняет, что 83-летняя Нина Калугина ушла в лес 31 июля, а сообщение о пропаже поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу 3 августа, после чего отряд спасателей из Салехарда приступил к поиску пенсионерки. В операции, как отмечается, участвуют представители "Ямалспаса", сотрудники федеральной службы исполнения наказаний , а также родственники пропавшей и неравнодушные жители города.

"Всего задействовано более 60 человек. Во время поисковых работ используется квадрокоптер", — заявили в департаменте, подчеркнув, что местонахождение пожилой женщины неизвестно.

Как поясняет окружная газета "Красный Север", позднее обращение о пропаже в ЕДДС связано с тем, что изначально пенсионерку пытались найти полицейские, после чего было решено задействовать спасательный отряд.