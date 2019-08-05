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В Индии взяли под домашний арест трех влиятельных политиков в Кашмире 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы Индии поместили под домашний арест трех наиболее влиятельных политиков штата Джамму и Кашмир на фоне наращивания военных сил в штате и призывов правительства к туристам и паломникам покинуть Кашмирскую долину, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на правительственные источники.
Ранее сообщалось, что правительство индийского штата Джамму и Кашмир выпустило предупреждения для туристов и верующих, совершающих паломничество к пещере Амарнатх-Ятра, призывая немедленно покинуть Кашмирскую долину в связи с полученной от разведки информацией о террористических угрозах. Кроме того на прошлой неделе из центральной части страны в регион было дополнительно переброшено около 35 тысяч военных.
Согласно телеканалу, поздно вечером в воскресенье под арест были взяты глава "Народно— демократический партии Джамму и Кашмира" и экс-главный министр штата Мехбооба Муфти, глава оппозиции штата Омар Абдулла и лидер партии "Народная конференция Джамму и Кашмира" Саджад Лоне.
Также сообщается, что в некоторых районах заблокирован доступ к интернету, занятия в школах и университетах отменены, проведение собраний и митингов запрещено.
Позже в понедельник министр внутренних дел Индии Амит Шах завил в парламенте о законопроекте, отменяющем закрепленный в конституции страны особый статус индийского штата Джамму и Кашмир. Особый статус региона закреплен в 370 статье конституции Индии. Эта статья среди прочего требует обязательного одобрения большей части принятых парламентом Индии законов в местной ассамблее.
В Джамму и Кашмире — единственном индийском штате, где большинство населения составляют мусульмане, — активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
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Происшествия , Амит Шах , Джамму , Индия
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