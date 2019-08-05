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Украинский город остался без горячей воды из-за долгов 

RT на русском 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинский город Энергодар Запорожской области был отключён от снабжения горячей водой из-за того, что его жители накопили долги за услуги водоотвода и водоснабжения.
Об этом сообщает сайт Энергодарского городского совета.
Уточняется, что из-за этих долгов коммунальщики не смогли рассчитаться за использованную электроэнергию.
«Из-за низкого уровня оплаты услуг водоснабжения и водоотведения возникла значительная задолженность КП «Тепловодоканал» за использованную электроэнергию перед ООО «ПЭК „Топэнерго“. Общая сумма долга — 1 млн 826 тыс. гривен. В связи с этим с 1 августа в Энергодаре отключены от электроснабжения ЦТС и ТРП, вследствие чего прекращена подача горячей воды в жилые дома, объекты и предприятия», — указывается в заявлении.
Уточняется, что властями города было принято решение вынести на рассмотрение сессии городского совета Энергодара вопрос о предоставлении КП «Тепловодоканал» финансовой поддержки в размере 10 млн гривен.
1 августа в городе Лисичанске Луганской области из-за долгов отключили электроснабжение насосной станции. Без водоснабжения остались около 13 тыс. абонентов.
25 июня часть украинского города Полтавы осталась без воды из-за накопившихся у компании «Полтававодоканал» долгов за электроэнергию.
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Происшествия , В мире , Энергодар
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