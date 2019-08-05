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В Якутии в кафе отравились порядка 20 человек 

ТАСС + ещё 1 57 минут назад
Фото: ТАСС
Уголовное дело возбудили по факту заражения 17 человек сальмонеллезом после посещения кафе в Вилюйском районе Якутии, сообщается в понедельник на сайте региональной прокуратуры.
"В период с 9 по 12 июля текущего года в г. Вилюйске 17 граждан, в том числе десять несовершеннолетних лиц, употребляли в пищу готовые блюда, приобретенные в одном из местных кафе. В последующем, указанные лица обратились … за медицинской помощью, им постановлен медицинский диагноз — сальмонеллез, двум несовершеннолетним диагностирована бактериальная кишечная инфекция и острый гастроэнтерит", — говорится в сообщении.
Лабораторные испытания выявили в помещении кафе и образцах готовых блюд бактерии группы кишечной палочки рода salmonella, а также другие нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
По данным прокуратуры, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей").
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Комментарии
Происшествия , Вилюйск , Республика Саха (Якутия)
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