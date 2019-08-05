Главарь банды пытался сбежать из тюрьмы, выдав себя за свою дочь-подростка

Чтобы исполнить задуманное, 42-летний Клаувино да Сильва надел силиконовую маску, парик и одежду своей 19-летней дочери — розовую футболку и обтягивающие джинсы.

Осужденный наркоторговец в новом образе выглядел очень убедительно. Охранники тюрьмы заподозрили неладное, обратив внимание, что он сильно нервничает, сообщает The Sun.

По предварительной версии, заключенный планировал оставить свою дочь в тюрьме вместо себя. Сейчас полиция проверяет дочь преступника в качестве его возможной сообщницы.

Клаувино да Сильва был одним из лидеров крупнейшей в Бразилии преступной группировки, которая контролировала незаконный оборот наркотиков в Рио-де-Жанейро. После неудачной попытки побега его перевели в тюрьму строгого режима, отмечает издание.