Возле зоны отчуждения Чернобыльской АЭС задержали шестерых сталкеров

Украинские правоохранители задержали шестерых сталкеров, которые пытались незаконно попасть в зону отчуждения Чернобыльской АЭС, двое из них граждане Литвы , сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины

"Вчера… задержали шестерых экстремальных туристов — двух из Литвы и четырех наших соотечественников, которые пытались незаконно попасть в зону отчуждения в Киевской области", — говорится в сообщении.

На нарушителей составили протоколы за нарушение требований режима радиационной безопасности.

По данным ведомства, с начала 2019 год при попытке незаконно попасть в зону отчуждения Чернобыльской АЭС задержаны более 70 человек, среди них — граждане Украины, Чехии, Казахстана, Белоруссии и России.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.