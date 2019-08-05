Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Возле зоны отчуждения Чернобыльской АЭС задержали шестерых сталкеров 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Украинские правоохранители задержали шестерых сталкеров, которые пытались незаконно попасть в зону отчуждения Чернобыльской АЭС, двое из них граждане Литвы, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Вчера… задержали шестерых экстремальных туристов — двух из Литвы и четырех наших соотечественников, которые пытались незаконно попасть в зону отчуждения в Киевской области", — говорится в сообщении.
На нарушителей составили протоколы за нарушение требований режима радиационной безопасности.
По данным ведомства, с начала 2019 год при попытке незаконно попасть в зону отчуждения Чернобыльской АЭС задержаны более 70 человек, среди них — граждане Украины, Чехии, Казахстана, Белоруссии и России.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
Последние новости
Стала известна причина смерти Вилли Токарева Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США Ответные меры России разорили чешских фермеров
Комментарии
Происшествия , Катастрофы , Пожары , Прибалтика , Украина , Литва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У нас люди гибнут»: Зеленский назвал дату встречи с Путиным372
Сбившему трех человек депутату отменили приговор1
В российской воинской части произошел взрыв19
Провоцировали беспорядки: Захарова ответила США и ФРГ193
«Проклятие Кеннеди» продолжает убивать16
Видео
00:49
Пугачева показала «звездный балкончик»
Шоу-бизнес
12:39
Могильщики ДРСМД: что ответит Россия
Политика Армия
00:34
Аномальные холода идут в Москву
Погода Новости Москвы
00:24
Пожар на крыше «Сапсана» попал на видео
Происшествия
01:02
В российской воинской части произошел взрыв
Происшествия
00:27
Огненный ад: Названа причина пожаров в Сибири
Пожары Общество
02:51
Провоцировали беспорядки: Захарова ответила США и ФРГ
В мире Политика
02:12
Улучшить ПРО: у НАТО проблемы
Армия Оружие
00:34
Россия испытывает особо секретный спутник
Технологии Наука и техника
00:44
США решили отговорить Турцию от вторжения в Сирию
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение