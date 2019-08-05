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Подросток выхватил сына у женщины и сбросил с десятого этажа 

РИА Новости + ещё 10 29 минут назад
Фото: РИА Новости
В лондонской галерее Тейт Модерн 17-летний подросток скинул шестилетнего мальчика со смотровой площадки, находящейся на десятом этаже. Об этом сообщается на сайте пресс-службы полиции Лондона.
Пострадавшего ребенка нашли на пятом этаже. Ему оказали первую помощь и позже госпитализировали.
"Он находится в стабильном, но критическом состоянии. С ним его семья, которую поддерживают наши офицеры. Семья приехала в Лондон из Франции", — говорится в сообщении полиции.
Очевидцы рассказали, что злоумышленник вел себя странно.
"Он держал руки за спиной и стоял у стены, просто наблюдал за людьми. Мы отошли от него, и когда он исчез из поля зрения, услышали крик", — сообщил один из них The Sun.
По информации издания, молодой человек выхватил мальчика прямо из рук матери. Он попытался скрыться с места преступления, но его задержали.
Полиция пытается выяснить мотивы преступника.
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