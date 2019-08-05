Подросток сбросил ребенка с 10 этажа смотровой площадки в Лондоне

Подросток скинул шестилетнего ребенка со смотровой площадки галереи Тейт Модерн. Юношу задержала полиция Лондона, а мальчика экстренно госпитализировали на вертолете. Об этом сообщил в Twitter Скотленд-Ярд.

The six-year-old boy injured at the Tate Modern is now in a critical but stable condition in hospital. A 17-year-old male remains in police custody. Enquiries are ongoing. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) August 5, 2019

О случившемся стало известно 4 августа. Очевидцы произошедшего обратились в полицию и сообщили, что маленького ребенка сбросили с большой высоты. Мальчик пролетел пять этажей и упал на крышу основного корпуса галереи. На место выехали правоохранители, а также был отправлен вертолет скорой помощи.

Подозреваемого подростка задержали и отправили в участок для дальнейшего разбирательства и выяснения всех деталей. Пострадавшего ребенка доставили в одну из городских больниц, медики оценили его состояние как критическое, но стабильное.

Тейт Модерн является галереей современного и модернистского искусства. В 2018 году она стала одной из самых посещаемых достопримечательностей Великобритании с 5,9 миллиона посетителей.