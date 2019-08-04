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В Нур-Султане упал строительный кран 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Фото: Строительная площадка в Нур-Султане Reuters
Строительный кран рухнул во время возведения жилого комплекса в Нур-Султане, сообщает Tengrinews.kz.
Отмечается, что упавший многотонный кран повредил один из строящихся объектов.
«Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работали сотрудники Департамента по ЧС, Департамента полиции, станции скорой помощи города Нур-Султан», — заявили в ДЧС Казахстана.
В июне в городе Даллас, штат Техас, один человек погиб и не менее шести получили ранения в результате падения башенного крана на многоэтажный жилой дом.
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