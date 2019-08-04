В Нур-Султане упал строительный кран

Строительный кран рухнул во время возведения жилого комплекса в Нур-Султане, сообщает Tengrinews.kz.

Отмечается, что упавший многотонный кран повредил один из строящихся объектов.

«Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работали сотрудники Департамента по ЧС, Департамента полиции, станции скорой помощи города Нур-Султан», — заявили в ДЧС Казахстана.

В июне в городе Даллас, штат Техас, один человек погиб и не менее шести получили ранения в результате падения башенного крана на многоэтажный жилой дом.