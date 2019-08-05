Ребенок сбежал из российского детского сада на игрушечной машинке

В Нижнем Тагиле шестилетний мальчик с особенностями развития покинул детский сад на игрушечной машинке. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел 2 августа в детском саду №23 «Фонтанчик» на улице Зари. Покинув садик, ребенок направился в сторону дороги. Возле ступенек аптеки на него обратили внимание прохожие, которые передали мальчика воспитательнице. Женщина обратилась в полицию.

Прокуратура Дзержинского района начала проверку. По версии ведомства, воспитательница не проконтролировала нахождение детей в саду. Уточняется, что в тот день в группе было восемь детей.

Ранее в Астрахани воспитательница детского сада отдала двухлетнего мальчика пенсионерке, представившейся прабабушкой ребенка. Мать мальчика заявила, что его прабабушки нет в городе, и обратилась в полицию. Выяснилось, что женщина состоит на учете у психиатра. У нее действительно есть правнук, но старше того, что она забрала из сада. Следователи начали проверку в отношении воспитателей.