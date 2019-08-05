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Гигантский смерч в Сочи попал на видео 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
На опубликованной записи видно, как огромная воронка высотой несколько десятков метров приближается к побережью.
"Человека сейчас утянет!" — слышен голос за кадром.
Водный столб прошел совсем близко от жилых домов.
В воскресенье в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы смерчей. В понедельник на Кубани также ожидаются сильные дожди, грозы, град, ветер с порывами до 25 метров в секунду, на Черном и Азовском морях — сильные штормы. Сохраняется и угроза формирования смерчей в море на территории Сочи.
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Происшествия , Видео , Катастрофы , Сочи
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