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В Анапе отдыхавший росгвардеец спас тонущего ребенка 

РИА Новости + ещё 8 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Офицер Росгвардии, находившийся в отпуске, спас в Анапе тонущего мальчика, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
"Второго августа в Анапе сотрудник главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, находясь в отпуске, спас тонущего в море ребенка. О поступке офицера стало известно из благодарственного письма, поступившего в адрес руководства главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Мать спасенного — жительница Кубани Виктория Герасименко разыскала спасителя своего сына и выразила ему слова признательности", — отмечает ведомство.
По данным пресс-службы главка, майор полиции Николай Братик отдыхал на одном из пляжей города-курорта и услышал детские крики о помощи, мать мальчика стала звать на помощь, офицер бросился в воду и вытащил ребенка на берег. Как позже выяснилось, у 11-летнего мальчика свело ноги судорогой, он испугался, стал громко кричать и уходить под воду. По данным Росгвардии, медицинская помощь ему не потребовалась.
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Комментарии1
Происшествия , Росгвардия , Анапа , Краснодарский Край
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