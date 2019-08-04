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Стрельба произошла в американском Дейтоне 

Газета.Ru + ещё 1 36 минут назад
Фото: Reuters
Новое сообщение о стрельбе поступило из американского города Дейтон в штате Огайо, cообщают местные СМИ.
Стали известны подробности задержания стрелка в Техасе
По предварительным данным, есть раненые.
Подробности уточняются.
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