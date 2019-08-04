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СМИ: Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе 

ТАСС + ещё 9 48 минут назад
Иран задержал в среду иностранное судно около острова Фарси в Персидском заливе с контрабандным топливом, судно перевозило топливо в арабские страны. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al-Mayadeen в Telegram-канале со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана).
Иран показал на видео захват британского танкера
По его информации, на судне находилось 700 тыс. л контрабандного топлива. Как указывает канал, были задержаны семь моряков-иностранцев.
Как в свою очередь информирует агентство Mehr, КСИР произвел задержание судна по указу иранских судебных чиновников после того, как убедился в том, что танкер занимается контрабандой топлива. Задержанное судно было переведено в иранскую провинцию Бушер, груз доставлен в департамент Национальной иранской компании по распределению нефтепродуктов, расположенный в той же провинции.
19 июля агентство IRNA сообщило о задержании шедшего под британским флагом танкера Stena Impero в Ормузском проливе. Согласно заявлению КСИР, танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки. Глава компании — владельца танкера Эрик Хонелл сообщил, что команда состоит из 23 человек из Индии, Литвы, России и Филиппин. Позднее власти Ирана заявили, что танкер был вовлечен в инцидент с иранским рыболовецким судном, все члены экипажа находятся в порту Бендер-Аббас и не будут отпущены до окончания расследования.
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Комментарии18
Происшествия , Азия , Ближний Восток , Видео , В мире , Иран
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