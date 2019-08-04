Иран задержал иностранный танкер

Военные Ирана захватили иностранный танкер в Персидском заливе. По их данным, судно перевозило 700 тысяч литров контрабандного топлива. Об этом сообщает Информационное агентство Исламской республики (IRNA), ссылаясь на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции

Иранские боевые катера остановили судно вблизи острова Фарси. Танкер отконвоировали в порт Бушер, груз был передан Национальной нефтяной компании. Данные о флаге судна и национальности членов экипажа пока не разглашаются.

Отмечается, что танкер был захвачен после соответствующего решения, вынесенного судом Ирана.

В заявлении пресс-службы подчеркивается, что ВМФ стражей исламской революции всегда находится в боеготовности и «не пожалеет усилий для защиты национальных интересов Ирана».

Reuters передает, что семь моряков танкера задержаны, а судно, по данным иранцев, перевозило контрабандную нефть «в порты некоторых арабских стран».

Это уже второе судно, задержанное Ираном. В прошлом месяце в Ормузском проливе был захвачен британский танкер Stena Impero. Иранцы заявили, что он нарушил международные правила мореплавания.

Инциденты с танкерами вблизи иранских берегов произошли после ужесточения США санкций в отношении нефтяного сектора Исламской республики и захвата Британией иранского судна в Гибралтаре. В Лондоне заявили, что иранский танкер вез нефть в Сирию, которая находится под санкциями.