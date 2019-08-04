Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иран задержал иностранный танкер 

Рамблер + ещё 12 5 минут назад
Военные Ирана захватили иностранный танкер в Персидском заливе. По их данным, судно перевозило 700 тысяч литров контрабандного топлива. Об этом сообщает Информационное агентство Исламской республики (IRNA), ссылаясь на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции.
Иран показал на видео захват британского танкера
Иранские боевые катера остановили судно вблизи острова Фарси. Танкер отконвоировали в порт Бушер, груз был передан Национальной нефтяной компании. Данные о флаге судна и национальности членов экипажа пока не разглашаются.
Отмечается, что танкер был захвачен после соответствующего решения, вынесенного судом Ирана.
В заявлении пресс-службы подчеркивается, что ВМФ стражей исламской революции всегда находится в боеготовности и «не пожалеет усилий для защиты национальных интересов Ирана».
Reuters передает, что семь моряков танкера задержаны, а судно, по данным иранцев, перевозило контрабандную нефть «в порты некоторых арабских стран».
Это уже второе судно, задержанное Ираном. В прошлом месяце в Ормузском проливе был захвачен британский танкер Stena Impero. Иранцы заявили, что он нарушил международные правила мореплавания.
Инциденты с танкерами вблизи иранских берегов произошли после ужесточения США санкций в отношении нефтяного сектора Исламской республики и захвата Британией иранского судна в Гибралтаре. В Лондоне заявили, что иранский танкер вез нефть в Сирию, которая находится под санкциями.
Комментарии23
Происшествия , Азия , Ближний Восток , Видео , В мире , Иран
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госсекретарь США сделал заявление по Крыму859
Россия бросила военную авиацию на борьбу с пожарами14
Названы самые пьющие регионы России48
Стрельба произошла в еще одном штате США54
Россию обвинили в создании секретного оружия473
Видео
04:05
Стрельба произошла в еще одном штате США
Происшествия Другое
02:15
Петросян удивился числу украинцев в Крыму
Шоу-бизнес
01:26
Иран задержал иностранный танкер
Происшествия Азия
01:27
Кличко покинул Киев
В мире Украина
00:27
Названы самые пьющие регионы России
Общество Другое
00:06
Клаудия Шиффер объявила войну соседям
Шоу-бизнес
01:05
Взрыв на базе ВВС в Сирии: подозревают диверсантов
Происшествия
01:47
Шойгу рассказал о боязни НАТО опозориться на АрМИ
Войска Армия
00:47
«Лишь бы найти повод»: санкции США возмутили Россию
Политика США
05:22
Россиян одолевают мошенники «из банка»
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение