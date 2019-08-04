Взрыв на базе ВВС в Сирии: уточненные данные

В результате взрыва, который прогремел в субботу, 3 августа, на базе сирийских ВВС Шайрат в провинции Хомс , погибли более 20 человек, в том числе несколько офицеров. По другим данным, погибших военнослужащих более 30. Число жертв уточняется.

Сообщается также о большом количестве раненых. Часть из них находятся в тяжелом состоянии, поэтому количество жертв может возрасти, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Причиной взрыва стала техническая ошибка при транспортировке боеприпасов с истекшим сроком хранения. Однако сирийские журналисты не исключают, что на аэродроме была совершена диверсия.

Авиабаза Шайрат — одна из крупнейших в Сирии. 7 апреля 2017 года США нанесли по ней ракетный удар, обвинив сирийские правительственные войска в химической атаке в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб.