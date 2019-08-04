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Взрыв на базе ВВС в Сирии: уточненные данные 

Вести.Ru 56 минут назад
Фото: twitter.com/ISRinformation
В результате взрыва, который прогремел в субботу, 3 августа, на базе сирийских ВВС Шайрат в провинции Хомс, погибли более 20 человек, в том числе несколько офицеров. По другим данным, погибших военнослужащих более 30. Число жертв уточняется.
Сообщается также о большом количестве раненых. Часть из них находятся в тяжелом состоянии, поэтому количество жертв может возрасти, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Причиной взрыва стала техническая ошибка при транспортировке боеприпасов с истекшим сроком хранения. Однако сирийские журналисты не исключают, что на аэродроме была совершена диверсия.
Авиабаза Шайрат — одна из крупнейших в Сирии. 7 апреля 2017 года США нанесли по ней ракетный удар, обвинив сирийские правительственные войска в химической атаке в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Сирия , Хомс
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