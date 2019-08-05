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Режим ЧС распространен по всей территории Хабаровского края из-за паводков 

Газета.Ru + ещё 10 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
В Хабаровском крае режим ЧС введен во всем регионе из-за паводков. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что в крае будет сформирована межведомственная комиссия по ликвидации подтоплений, которая будет работать до завершения паводка.
Заявляется, что в нее войдут представители администраций Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.
Уточняется, что на время паводка отменены все отпуска глав районов, расположенных вдоль реки Амур.
Ранее сообщалось, что из-за угрозы паводка и дождей в большинстве районов Хабаровского края введен режим ЧС.
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Происшествия , ЖКХ , Хабаровский Край
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