Режим ЧС распространен по всей территории Хабаровского края из-за паводков

Хабаровском крае режим ЧС введен во всем регионе из-за паводков. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что в крае будет сформирована межведомственная комиссия по ликвидации подтоплений, которая будет работать до завершения паводка.

Заявляется, что в нее войдут представители администраций Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

Уточняется, что на время паводка отменены все отпуска глав районов, расположенных вдоль реки Амур.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы паводка и дождей в большинстве районов Хабаровского края введен режим ЧС.