Стали известны подробности задержания стрелка в Техасе

Операция по задержанию мужчины, открывшего стрельбу в торговом центре в городе Эль-Пасо в Техасе, длилась 21 минуту, полиция прибыла на место через шесть минут после поступления звонка, сообщил журналистам губернатор штата Грег Эбботт.

Трансляцию вёл телеканал Fox News.

"Звонок поступил в 10.39, полицейские прибыли туда в 10.45. Через шесть минут. И в 11.06 он был задержан", — сказал он.

В результате нападения вооруженного мужчины на торговый центр Walmart в городе Эль-Пасо в Техасе погибли 20 человек, число раненых составляет 26 человек. Многие из них в тяжёлом состоянии.

Хотя СМИ изначально и сообщалось о нескольких задержанных стрелках, полиция подтвердила задержание одного. Им оказался 21-летний белый американец Патрик Крузиос. Перед тем, как устроить стрельбу в торговом центре Walmart на западе Техаса, он опубликовал на своей странице в Twitter манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в мечети в Новой Зеландии. В манифесте он заявил, что своими действиями защищает свою страну от иностранного "нашествия". Он также считает, что от этого страдает культура и экономика США.

Торговый центр, в котором произошла стрельба, расположен в непосредственной близости от американо-мексиканской границы. Значительную часть его посетителей составляют мексиканцы, которые приезжают в Эль-Пасо за покупками.