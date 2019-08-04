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Стали известны подробности задержания стрелка в Техасе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © Rudy Gutierrez
Операция по задержанию мужчины, открывшего стрельбу в торговом центре в городе Эль-Пасо в Техасе, длилась 21 минуту, полиция прибыла на место через шесть минут после поступления звонка, сообщил журналистам губернатор штата Грег Эбботт.
Трансляцию вёл телеканал Fox News.
"Звонок поступил в 10.39, полицейские прибыли туда в 10.45. Через шесть минут. И в 11.06 он был задержан", — сказал он.
В результате нападения вооруженного мужчины на торговый центр Walmart в городе Эль-Пасо в Техасе погибли 20 человек, число раненых составляет 26 человек. Многие из них в тяжёлом состоянии.
Хотя СМИ изначально и сообщалось о нескольких задержанных стрелках, полиция подтвердила задержание одного. Им оказался 21-летний белый американец Патрик Крузиос. Перед тем, как устроить стрельбу в торговом центре Walmart на западе Техаса, он опубликовал на своей странице в Twitter манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в мечети в Новой Зеландии. В манифесте он заявил, что своими действиями защищает свою страну от иностранного "нашествия". Он также считает, что от этого страдает культура и экономика США.
Торговый центр, в котором произошла стрельба, расположен в непосредственной близости от американо-мексиканской границы. Значительную часть его посетителей составляют мексиканцы, которые приезжают в Эль-Пасо за покупками.
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Комментарии
Происшествия , Wal-Mart Stores , Fox News
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