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Вандалы устроили погром на украинском кладбище 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: npu.gov.ua
Полиция ведет расследование уголовного дела.
На кладбище в Николаевской области Украины вандалы осквернили шесть могил. Полиция возбудила уголовное дело по данному факту.
В правоохранительные органы с жалобой на надругательство над могилами на кладбище в селе Каменный Мост обратилась местная жительница. Она рассказала, что пришла проведать захоронение родственника и обнаружила, что памятник повредили неизвестные: надгробную плиту вандалы сняли и положили на землю. Те же самые повреждения оказались и у четырех захоронений поблизости, еще у одного могильную плиту разбили.
Сотрудники полиции Николаевской области ведут расследование по факту надругательства и ищут подозреваемых. За подобное преступление злоумышленниками грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет, рассказали в ведомстве.
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