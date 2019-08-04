Вандалы устроили погром на украинском кладбище

Полиция ведет расследование уголовного дела.

На кладбище в Николаевской области Украины вандалы осквернили шесть могил. Полиция возбудила уголовное дело по данному факту.

правоохранительные органы с жалобой на надругательство над могилами на кладбище в селе Каменный Мост обратилась местная жительница. Она рассказала, что пришла проведать захоронение родственника и обнаружила, что памятник повредили неизвестные: надгробную плиту вандалы сняли и положили на землю. Те же самые повреждения оказались и у четырех захоронений поблизости, еще у одного могильную плиту разбили.

Сотрудники полиции Николаевской области ведут расследование по факту надругательства и ищут подозреваемых. За подобное преступление злоумышленниками грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет, рассказали в ведомстве.