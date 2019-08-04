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В генконсульстве России прокомментировали стрельбу в Техасе 

RT на русском 51 минуту назад
Фото: Reuters
Генеральное консульство России в Хьюстоне прокомментировало стрельбу в американском городе Эль-Пасо, который располагается в штате Техас.
Как сообщила дипмиссия на своей странице в Twitter, россияне не пострадали в результате происшествия.
«По сообщению департамента полиции города Эль-Пасо, к настоящему моменту нет информации о том, что при стрельбе 3 августа пострадали российские граждане. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших», — указывается в заявлении.
3 августа в торговом центре в городе Эль-Пасо произошла стрельба. Как заявил губернатор Техаса Грег Эбботт, в результате данного происшествия погибли 20 человек.
Согласно данным СМИ, подозреваемый в стрельбе в Эль-Пасо 21-летний Патрик Крузиос на своей странице в Twitter опубликовал заявление, в котором поддержал террористический акт в мечети в Новой Зеландии, произошедший в марте этого года.
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