В генконсульстве России прокомментировали стрельбу в Техасе

Генеральное консульство России в Хьюстоне прокомментировало стрельбу в американском городе Эль-Пасо, который располагается в штате Техас.

Как сообщила дипмиссия на своей странице в Twitter, россияне не пострадали в результате происшествия.

«По сообщению департамента полиции города Эль-Пасо, к настоящему моменту нет информации о том, что при стрельбе 3 августа пострадали российские граждане. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших», — указывается в заявлении.

3 августа в торговом центре в городе Эль-Пасо произошла стрельба. Как заявил губернатор Техаса Грег Эбботт, в результате данного происшествия погибли 20 человек.

Согласно данным СМИ, подозреваемый в стрельбе в Эль-Пасо 21-летний Патрик Крузиос на своей странице в Twitter опубликовал заявление, в котором поддержал террористический акт в мечети в Новой Зеландии, произошедший в марте этого года.