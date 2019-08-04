Врачи борются за жизни девяти пострадавших при стрельбе в Техасе

Девять человек, доставленных в больницу «Дель Соль» из техасского торгового центра, где произошла стрельба, находятся в критическом состоянии.

Состояние двоих из одиннадцати госпитализированных врачи оценивают, как стабильное, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы медучреждения Виктора Герреро.

Как писал News.ru ранее, полиция раскрыла данные о мужчине, устроившем стрельбу в торговом центре в Эль-Пасо в Техасе. Это 21-летний Патрик Крузиос из Мак-Аллена, Техас, который перед инцидентом опубликовал в Twitter манифест в поддержу новозеландского убийцы.