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Врачи борются за жизни девяти пострадавших при стрельбе в Техасе 

News.ru 1 час назад
Фото: Bastiaan Slabbers/ZUMAPRESS.com
Девять человек, доставленных в больницу «Дель Соль» из техасского торгового центра, где произошла стрельба, находятся в критическом состоянии.
Состояние двоих из одиннадцати госпитализированных врачи оценивают, как стабильное, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы медучреждения Виктора Герреро.
Как писал News.ru ранее, полиция раскрыла данные о мужчине, устроившем стрельбу в торговом центре в Эль-Пасо в Техасе. Это 21-летний Патрик Крузиос из Мак-Аллена, Техас, который перед инцидентом опубликовал в Twitter манифест в поддержу новозеландского убийцы.
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