Случайный покупатель спас детей от стрелка в Техасе

Случайный покупатель смог спасти бегавших по торговому центру детей от стрелка в Эль-Пасо. Глендон Оукли — военнослужащий, именно его задержала полиция, найдя при мужчине оружие.

В момент, когда стрелок вошёл в магазин и открыл огонь, Глендон покупал майку в спортивном магазине. В торговый зал вбежал маленький ребёнок закричал, что в магазине стреляет какой-то незнакомец, приводит слова свидетеля NBC.

Мужчина сначала не поверил мальчику и вышел в коридор, чтобы пойти за покупками в соседний магазин. И в этот момент он действительно услышал выстрелы. Оукли достал своё оружие, на которое него есть лицензия, но огонь открывать не стал. Зато он увидел множество маленьких детей, которые носились на парковке у магазина совершенно одни.

"Я вижу целую кучу детей, которые бегают без всяких родителей. И тогда я стал собирать их, чтобы скорее вывести в безопасное место", — говорит военнослужащий.

Кое-кто из ребятишек, рассказывает Оукли, успел выпрыгнуть из его рук.

Я мало, что мог для них сделать. Но тогда я беспокоился только об этих детях. Я даже не думал о себе, — поясняет покупатель.

Полиция было задержала Оукли из-за оружия, но после того, как он доказал законность его ношения, военного отпустили.

Ранее News.ru сообщал, что полиция раскрыла данные о мужчине, устроившем стрельбу в торговом центре в Эль-Пасо в Техасе. Это 21-летний Патрик Крузиос из Мак-Аллена, Техас, который перед инцидентом опубликовал в Twitter манифест в поддержу новозеландского убийцы, пишет Heavy.com.