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Появилось фото стрелка, входящего в торговый центр в Техасе 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Фото мужчины с автоматом, входящего в торговый центр в городе Эль-Пасо на западе Техаса, где произошла стрельба, появилось в распоряжении РИА Новости.
На фото видно, что мужчина держит автомат наготове, во что-то целится. Черты лица стрелка разобрать невозможно.
Как сообщили NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах, не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо на западе Техаса. Полиция подтвердила задержание одного подозреваемого.
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Происшествия , МВД , РИА Новости , телеканал NBC
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