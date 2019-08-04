Появилось фото стрелка, входящего в торговый центр в Техасе

Фото мужчины с автоматом, входящего в торговый центр в городе Эль-Пасо на западе Техаса, где произошла стрельба, появилось в распоряжении РИА Новости.

На фото видно, что мужчина держит автомат наготове, во что-то целится. Черты лица стрелка разобрать невозможно.