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CBS: Число пострадавших при стрельбе в штате Техас возросло до 22 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Число погибших в результате стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо (штат Техас) увеличилось до 22. Об этом сообщает CBS.
По данным телеканала, состояние девяти из них оценивается как критическое.
Среди пострадавших есть четырёхмесячный ребёнок.
Как сообщает CNN, по словам представителя местной полиции, подозреваемый в стрельбе в Техасе мужчина задержан.
В полиции добавили, что в результате инцидента пострадало «много людей».
Ранее сообщалось о 18 пострадавших. Как заявлял мэр города Эль-Пасо, по подозрению в стрельбе задержаны три человека.
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