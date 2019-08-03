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Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей 

РИА Новости 30 минут назад
Щербинский суд Москвы на 300 тысяч рублей оштрафовал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суд Светлана Ехтанигова.
"Суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга)", — сказала она.
Соболь задержали в субботу перед началом несогласованной акции в Москве.
Ранее сообщалось, что в Москве 3 августа планируется акция на тему выборов в Мосгордуму, заявителем которой являлась Либертарианская партия. В мэрии предложили провести мероприятие на проспекте Сахарова, но заявители настаивали на Лубянской площади в качестве места проведения акции. Либертарианская партия прекратила переговоры и отозвала заявку. Несмотря на это, по данным ГУМВД России по Москве, в несанкционированном мероприятии в центре столицы в субботу приняли участие порядка полутора тысяч человек, за нарушения общественного порядка задержаны 600.
Московская полиция призывала граждан воздержаться от участия в несогласованной акции и предупреждала о риске провокаций. В полиции заявили, что правоохранители будут "оперативно реагировать" на правонарушения и предпримут меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.
В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
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Комментарии14
Происшествия , Светлана Ехтанигова , Любовь Соболь , Мосгордума , РИА Новости , Москва
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