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Трамп обсудил стрельбу с губернатором Техаса 

News.ru + ещё 68 44 минуты назад
Фото: EPA
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что поговорил с губернатором Техаса Грегом Эбботом о произошедшей в магазине Walmart в городе Эль-Пасо стрельбе.
По его словам, приходят «ужасные» сообщения о множестве убитых.
Ужасная стрельба в Эль-Пасо. Сообщения очень плохие, множество убитых, — написал он в своём Twitter.
Глава государства отметил, что пообещал полную поддержку правительства страны.
Как ранее писал News.ru, департамент полиции города Эль-Пасо в американском штате Техас сообщил о стрельбе в магазине Walmart. По данным зарубежных СМИ, было слышно около 10 выстрелов, а недалеко от торгового центра видели двух человек с оружием.
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Происшествия , В мире , Грег Эббот , Дональд Трамп , Wal-Mart Stores , США
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