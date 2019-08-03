Трамп обсудил стрельбу с губернатором Техаса

По его словам, приходят «ужасные» сообщения о множестве убитых.

Ужасная стрельба в Эль-Пасо. Сообщения очень плохие, множество убитых, — написал он в своём Twitter.

Глава государства отметил, что пообещал полную поддержку правительства страны.

Как ранее писал News.ru, департамент полиции города Эль-Пасо в американском штате Техас сообщил о стрельбе в магазине Walmart. По данным зарубежных СМИ, было слышно около 10 выстрелов, а недалеко от торгового центра видели двух человек с оружием.