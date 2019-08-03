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NBC: при стрельбе в Техасе пострадали не менее 18 человек 

ТАСС + ещё 39 1 час назад
Фото: ТАСС
Не менее 18 человек пострадали в результате стрельбы, открытой в субботу в одном из торговых центров Эль-Пасо. Об этом сообщил местный филиал телекомпании NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Официально данная информация не подтверждена. В то же время телекомпания CNN сообщает о том, что в результате происшествия погибли несколько человек. Их число не уточняется.
Ранее правоохранительные органы сообщали, что проверяют информацию об инциденте с применением огнестрельного оружия в районе торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо. Очевидцы заявили телекомпании CBS о том, что видели двух вооруженных людей и слышали не менее 10 выстрелов.
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Происшествия , Криминал , США , МВД , CBS , телеканал NBC
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