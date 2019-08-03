NBC: при стрельбе в Техасе пострадали не менее 18 человек

Не менее 18 человек пострадали в результате стрельбы, открытой в субботу в одном из торговых центров Эль-Пасо. Об этом сообщил местный филиал телекомпании NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Официально данная информация не подтверждена. В то же время телекомпания CNN сообщает о том, что в результате происшествия погибли несколько человек. Их число не уточняется.