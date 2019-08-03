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На участника незаконной акции в Москве могут завести дело за нанесение травмы росгвардейцу 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти против участника несанкционированной акции в центре Москвы, нанесшего травму сотруднику Росгвардии. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ", — сказал собеседник агентства.
Боец спецназа, получивший травму на Пушкинской площади при задержании участника несогласованной акции, был ранее доставлен в НИИ им. Н. В. Склифосовского с подозрением на перелом руки. Подозреваемый был задержан и передан полицейским.
По данным пресс-службы ГУ МВД по Москве, в субботу сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несанкционированной акции, на которую вышли примерно 1,5 тыс. человек.
Власти заранее предостерегли участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Полиция предупредила о рисках различных провокаций на несогласованной акции 3 августа и призвала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в ней. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Предупреждения надзорного ведомства они проигнорировали.
По факту несогласованного митинга 27 июля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. По данным СК, к совершению указанных преступлений причастны более 10 граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы. Шестеро из них уже арестованы по решению суда.
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Происшествия , Росгвардия , Мосгордума , Москва
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