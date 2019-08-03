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В подмосковном летнем лагере массово отравились дети 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Семь детей получили пищевое отравление в детском летнем лагере в Коломенском районе Московской области. Об этом сообщил источник в экстренных службах, передает в субботу, 3 августа, ТАСС.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел в деревне Малое Уварово. Он уточнил, что семеро отдыхающих в возрасте от 11 до 15 лет были госпитализированы в Коломенскую районную больницу.
Также он рассказал, что причины произошедшего устанавливаются.
В июле сообщалось, что в оздоровительном лагере под Владивостоком отравились 28 детей. Инцидент произошел в детском лагере «Юнга». В результате произошедшего лагерь закрыли. 19 детей были госпитализированы, еще девять с подозрением на заболевание остались в лагере.
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