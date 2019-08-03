НА АЗС в Курсе загорелось газовое оборудование, есть пострадавшие

"Произошло загорание газового оборудования, которое расположено на территории АЗС", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, газовое оборудование не находилось рядом с резервуаром с топливом, поэтому угрозы взрыва не было, однако были слышны хлопки.

"Никаких разрушений они не принесли. Автомобиль сгорел, который находился рядом, предположительно, Lada Priora. Троих людей отправили на обследование", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что, скорее всего, госпитализация им не потребуется, поскольку они получили незначительные травмы. Пожар ликвидировали в 19.15.