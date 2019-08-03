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НА АЗС в Курсе загорелось газовое оборудование, есть пострадавшие 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Три человека пострадали после возгорания газового оборудования на автозаправке в Курской области, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС региона.
"Произошло загорание газового оборудования, которое расположено на территории АЗС", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, газовое оборудование не находилось рядом с резервуаром с топливом, поэтому угрозы взрыва не было, однако были слышны хлопки.
"Никаких разрушений они не принесли. Автомобиль сгорел, который находился рядом, предположительно, Lada Priora. Троих людей отправили на обследование", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что, скорее всего, госпитализация им не потребуется, поскольку они получили незначительные травмы. Пожар ликвидировали в 19.15.
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Происшествия , МЧС , РИА Новости , Курская Область
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