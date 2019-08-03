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Ветер убил человека в Болгарии 

News.ru 1 час назад
Фото: Pixabay.com
Один человек погиб и один пострадал в результате сильного ветра в Болгарии.
Глава спасательной службы Софии Красимир Димитров рассказал, что из-за погодных условий на палатку с людьми в селе Долни Богров упало дерево. В результате 55-летний мужчина умер, а его жена попала в больницу. Врачи оценивают состояние женщины как крайне тяжёлое.
В настоящий момент проводятся работы, направленные на ликвидацию последствий шквального ветра, передаёт «Фокус».
Как ранее писал News.ru, задержки нескольких рейсов авиакомпании Bulgaria Air стали причиной проблем с вылетом на родину российских туристов из аэропорта болгарского курорта Бургас. Среди пассажиров много семей с детьми.
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Происшествия , Погода , Болгария
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