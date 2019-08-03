Ветер убил человека в Болгарии

Один человек погиб и один пострадал в результате сильного ветра в Болгарии

Глава спасательной службы Софии Красимир Димитров рассказал, что из-за погодных условий на палатку с людьми в селе Долни Богров упало дерево. В результате 55-летний мужчина умер, а его жена попала в больницу. Врачи оценивают состояние женщины как крайне тяжёлое.

В настоящий момент проводятся работы, направленные на ликвидацию последствий шквального ветра, передаёт «Фокус».

Как ранее писал News.ru, задержки нескольких рейсов авиакомпании Bulgaria Air стали причиной проблем с вылетом на родину российских туристов из аэропорта болгарского курорта Бургас. Среди пассажиров много семей с детьми.