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Полиция нашла в Петербурге женщину, бросившую сыновей из-за нежелания их воспитывать 

ТАСС + ещё 2 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Петербургские полицейские нашли женщину, бросившую у своей матери двух маленьких детей из-за нежелания их воспитывать. На женщину составили административный протокол, сообщили журналистам в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Во вторник в полицию обратилась жительница города, которая рассказала, что приехавшая к ней из Ленинградской области дочь с двумя детьми пропала, оставив в квартире мальчиков в возрасте 1,5 и 3 лет и документы на них.
"3 августа 2019 года около часа дня, при патрулировании территории полицейскими Центрального района женщина была обнаружена у одного из домов на улице Марата и доставлена в территориальный отдел полиции", — говорится в сообщении, распространенном в ведомстве.
В полиции отметили, что женщина, бросив сыновей, ночевала в хостелах.
"Она объясняет свое поведение нежеланием воспитывать детей", — отметили в управлении МВД.
На женщину составили административный протокол по по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"). "По данному факту материалы проверки будут переданы в социальные органы", — заключили в полиции.
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Комментарии
Происшествия , МВД , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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