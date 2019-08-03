Число жертв землетрясения в Индонезии возросло

Увеличилось число жертв мощного землетрясения у побережья острова Суматра на западе Индонезии . Изначально был один погибший, теперь их пять. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на данные местных властей.

Не менее четырех человек пострадали. Как пишет агентство, число жертв может возрасти.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на западе Индонезии 2 августа. Эпицентр подземных толчков находился в 261 километре к юго-западу от города Тангеранг с приблизительно 1,3 миллиона жителями. Очаг залегал на глубине 10 километров. Сильные подземные толчки ощутили и в индонезийской столице —Джакарте, расположенной на острове Ява.

Пострадали более 100 домов, свыше тысячи человек эвакуированы. Власти предупредили местных жителей о возможной угрозе цунами.