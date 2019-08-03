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Сотрудник спецназа пострадал во время митинга в Москве 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудник спецназа Росгвардии получил травму в ходе несанкционированной акции в Москве. При задержании участника митинга он вывихнул руку, сообщили в экстренных службах столицы.
Один из участников акции оказал активное сопротивление при задержании на Пушкинской площади, в результате чего спецназовец получил вывих руки, — сообщил собеседник ТАСС.
Пострадавший передан медикам для оказания специализированной помощи.
К настоящему времени известно о 311 задержанных в связи с акцией солидарности с недопущенными до выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Среди них — корреспондент газеты «Ведомости» и член бюро Профсоюза журналистов Елена Вавина.
Как писал News.ru, ранее в Сети появилось видео задержания участников оппозиционной акции в центре Москвы. На кадрах видно, что власти применяют к гражданам силу.
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Происшествия , Росгвардия , Мосгордума , Ведомости , ИТАР-ТАСС , Москва
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