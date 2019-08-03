Приамурье уходит под воду

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Мощный ливень в Благовещенске повалил деревья, затоплены улицы 

РИА Новости + ещё 4 50 минут назад
Ливень и шквалистый ветер повалил деревья в Благовещенске, затопил улицы, из-за непогоды в областном центре Приамурья произошла временная остановка водозабора, возникли проблемы с электроснабжением, сообщается в Instagram администрации города.
"За час в областном центре выпало более 44 миллиметров осадков. Такой объем характеризуется как опасное метеорологическое явление. Прошедший в областном центре ливневый дождь с сильнейшим шквалистым ветром нанес серьезный урон городу: повалены деревья, затоплены улицы, произошло отключение электричества, остановка водозабора", — говорится в сообщении.
Уточняется, что вода с городских улиц начнет уходить "не менее чем через 6-8 часов", на особо проблемные участки коммунальщики направят технику для откачки воды.
Из-за подтопления сработала защита на подстанции "Моховая", отключились два насоса на водозаборе "Северный", произошли отключения и на других подстанциях города, в связи с чем в районах Благовещенска произошло отключение электричества и снизился напор в водопроводе,
"В 20.30 (14.30 мск) электроснабжение подстанции "Моховая" было восстановлено. Водозабор "Северный" запущен в работу", — уточняет администрация.
Аварийные бригады ведут работы по восстановлению инфраструктуры, резкое ухудшение погоды ожидается в Амурской области и в воскресенье.
"Как сообщает Амурский Гидрометцентр, 4 августа местами по области пройдут сильные дожди, ливни с грозами, усиление ветра при грозе с порывами до 13-18 м/с", — говорится в информации администрации Благовещенска.
В областном центре Приамурья в воскресенье ожидается переменная облачность, слабый дождь, гроза.
В Амурской области из-за дождевого паводка действует режим ЧС.
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Происшествия , Видео , Погода , Благовещенск
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